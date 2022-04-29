Джакарта, 29 апреля, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Япония хочет укрепить стратегическое партнерство с Индонезией в преддверии 65-летия установления дипломатических отношений, сообщает Antara.

(сс) 外務省 Премьер-министр Японии Фумио Кисидо

«В связи с этим особым случаем я хотел бы еще больше укрепить стратегическое партнерство между двумя странами, которые в следующем году будут отмечать 65-летие установления дипломатических отношений», — заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида в Джакарте.

Япония выразила заинтересованность в сотрудничестве в сфере инвестиций и энергетики.

По данным министерства торговли, стоимость ненефтяного и газового экспорта Индонезии в Японию в первом квартале 2022 года составила $5,07 млрд. Стоимость импорта Индонезии также увеличилась с $3,12 млрд в первом квартале 2021 года до $4,24 млрд в первом квартале 2022 года. Реализация инвестиций из Японии в Индонезию в 2021 году достигла $2,26 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Японии прибыл в президентский дворец в Богоре для встречи с президентом Индонезии.