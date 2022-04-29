Санкт-Петербург, , 16:34 — REGNUM По случаю Праздника весны и труда разводные мосты Петербурга в ночь с 1 на 2 мая будут сведены. Об этом 29 апреля сообщили в СПб ГБУ «Мостотрест». Причина этого — не в снижении трафика судоходства по Неве.

Мост в Петербурге Александра Просвирникова © ИА REGNUM

Как и в другие нерабочие и праздничные дни Российской Федерации, согласно постановлению правительства Санкт-Петербурга, «Мостотрест» не осуществляет разводку мостов Петербурга в ночь на Первомай.

Напомним, что, по данным ФКУ «Волга-Балт», количество дней в 2022 году, в которые мосты Петербурга разводится не будут, может быть увеличено. В связи с этим в городе предложили по разработанному графику ради туристов разводить только три моста: Дворцовый, Троицкий и Большеохтинский.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге предложили временно разводить только три моста через Неву