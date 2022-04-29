Нижний Новгород, 29 апреля, 2022, 16:24 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 29 апреля с начала пандемии провели 5 804 359 тестов для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный минздрав.

Chitazdrav.ru Анализ на коронавирус

Показатель охвата населения тестированием за предыдущие несколько дней снизился и составил 164,42 исследования на 100 тыс. населения при необходимой норме в 200 тестов на 100 тыс.

За минувшие сутки нижегородцы сдали 5329 тестов на SARS-CoV-2.

Объем свободного коечного фонда по состоянию на утро 29 апреля увеличился и составил 20%. Коэффициент распространения инфекции вновь снизился и составил 0,76.

Как сообщало ИА REGNUM, За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 225 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 401 993 человек на утро 29 апреля.

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 55 жителей области, накануне в больницы попали 52 человека.