30 апреля 2022 | Время чтения 10 мин

Юлия Невская, , 13:50 — REGNUM На Кольском полуострове живут саамы, малочисленный коренной народ, о котором знают немногие. Сейчас на территории России их около 1700 человек. Страна менялась, одна власть приходила на место другой, саамов принудительно переселяли, забирали их земли, а они продолжают жить в привычном для себя северном суровом климате и по крупицам хранить память и традиции своего маленького народа. Стараясь устоять в потоке глобализации, они сталкиваются с многочисленными трудностями. Не совсем очевидно, что заставляет людей пытаться сохранить свой маленький мир и стоит ли он тех усилий, которые приходится прикладывать. Но кажется, что своя идентичность — это простая, иногда призрачная, но необходимая опора, чтобы двигаться дальше в неопределенное будущее.

Валентина Совкина, представитель народа саамов, активно выступающая за сохранение культуры и образа жизни своего народа. Юлия Невская © ИА REGNU

«Приехал к нам когда-то в Мурманскую область чиновник градостроительного комитета Алымов Василий Кондратьевич. Он узнал, что есть народ саами, заинтересовался нашей историей и культурой, даже язык выучил. Потом стал проводить этнографические экспедиции, людей привлекать к этому делу. В 1937 году внезапно придумали, что он возглавляет террористическую группу, которая якобы хочет объединить всех саами от Мурманска до Урала, забрать себе территорию и создать саамскую республику», — рассказывает Валентина Совкина, представитель народа саамов, которая занимается сохранением культуры.

«Дело назвали «саамский заговор», 15 человек из алымовского кружка расстреляли сразу, 15 отправили в лагеря. Потом, конечно, всех реабилитировали за отсутствием состава преступления».

Ловозеро, село в Мурманской области, административный центр Ловозерского района. Основное место проживания кольских саамов. Юлия Невская © ИА REGNU

Саамам как группе с национальной идентичностью пришлось пережить много проблем. Удивительно, что такой немногочисленный народ продолжает существовать, несмотря на давление извне. Феномен саамов в том, что их численность на территории страны не менялась столетиями. Век за веком она колебалась в пределах 1500 — 2000 человек. Сейчас саамы живут только в нескольких населенных пунктах Кольского полуострова.

Марина Гринчук, саами (так представители народа называют себя). Марина исполняет песни на саамском языке, от традиционных до современных роковых композиций, пишет картины на традиционные темы, вышивает, создает изделия из кости и рога. Юлия Невская © ИА REGNU

До середины ХХ века они вели полукочевой образ жизни, пасли стада оленей и были распределены по всей территории нынешней Мурманской области, многие жили вблизи к берегу Баренцева моря. Сейчас большая часть саамов живет в селе Ловозеро, куда их принудительно переселили в 60-е годы.

Александр Слупачик (32 года), саам, житель Ловозера. Александр — председатель общественной организации содействия правовому просвещению и сохранению культурного наследия саамов (ОСМО). Юлия Невская © ИА REGNU

«Количество поселков сократилось, побережье для нас закрыли, отсюда ощущение репрессий, которое передается из рода в род», — рассказывает Александр Слупачик, председатель общественной организации содействия правовому просвещению и сохранению культурного наследия саамов (ОСМО). «Семья моей матери жила на берегу Баренцева моря в поселке Варзино. Его закрыли в 1968 году, сказав жителям, что их переселяют по программе укрупнения населенных пунктов. Провести электричество, построить школу и создать инфраструктуру в их поселке считалось невозможным, поэтому обещали, что все это будет на новом месте».

Село Ловозеро, февраль 2022. Юлия Невская © ИА REGNU

За потенциальные блага цивилизации пришлось платить высокую цену. Многие саамы отказались бы от переселения не задумываясь, но такого варианта у них не было. Им совершенно не хотелось менять срубы на берегу моря на жилье в многоквартирных домах, чуждых их привычному быту. При этом многие получили свою жилплощадь не сразу, им пришлось по несколько лет ютиться у знакомых и родственников. Проблема была не только в месте для людей, но и в пространстве для выпаса оленей.

Обратная сторона села, где расположены гаражи, в которых местные держат снегоходы и прочий необходимый инвентарь. Юлия Невская © ИА REGNU

«Люди изначально жили на своей территории, пастбища были распределены между родами. Их переселили туда, где уже живут другие люди, у которых здесь есть свои места для оленей. Конечно, перед переселением делали сходы, на которых все говорили, что согласны на подселение к ним других саамов. Но в Советском Союзе все всегда были согласны», — говорит Александр.

Здание администрации Ловозерского района. Юлия Невская © ИА REGNU

Оленеводство — основной традиционный промысел саамов. Раньше стадами владели семьи. Теперь они находятся в ведении крупных коллективных хозяйств. В каждом роду была своя традиция оленеводства. Сейчас частное оленеводство номинально есть, но фактически олени находятся в стадах коллективного хозяйства. На практике для частного выпаса приходится оформлять юридическое лицо специальной формы, предназначенное для ведения традиционной хозяйственной деятельности коренных народов. Основное хозяйство в Ловозере– Сельскохозяйственный производственный кооператив (СХПК) «Тундра».

Коровники Сельскохозяйственного производственного кооператива (СХПК) «Тундра». Юлия Невская © ИА REGNU

Загоны для оленей, привезенных на забой в СХПК «Тундра». Юлия Невская © ИА REGNU

Территория СХПК «Тундра». Юлия Невская © ИА REGNU

«Мы занимаемся традиционным для саами видом деятельности, только в промышленных масштабах. Саамы мудро поступали, когда выпускали оленей на лето на свободный выпас. Олени распределялись по территории и природа оставалась практически нетронутой. Мы сейчас используем этот опыт в своей работе. Стадо держится стабильно около 24 000 голов», — говорит руководитель СХПК Виктор Старцев. По его словам, в этом году будет около 300 тонн мяса.

Олени, которые на следующий день должны пойти на забой. Юлия Невская © ИА REGNU

Олени, отправленные на карантин перед передачей их новому владельцу. Юлия Невская © ИА REGNU

Убой проводится раз в году — зимой. Мясо отправляется в основном по Мурманской области и в ближайшие европейские страны, в Финляндию и Швецию. Но что теперь будет с экспортом — не ясно.

Олени СХПК «Тундра» перед забоем. Юлия Невская © ИА REGNU

Загон для оленей, привезенных на забой. Юлия Невская © ИА REGNU

У местных жителей к СХПК есть вопросы, они рассказывают, что нынешний директор действует точно не в интересах населения, которое по сути является акционерами предприятия. Все инициативы по усовершенствованию производства руководитель отметает на корню. Долгое время даже шкуры оленей после забоя просто сжигались, пока не пришел один молодой саам Андрей Дубровцев и не организовал их продажу в Финляндию в интересах СХПК. Про этого Андрея рассказывают многие жители Ловозера, к сожалению сам он не смог найти время на интервью. Местные говорят, что молодой человек получил образование, в том числе за рубежом, вернулся в родной поселок и устроился в «Тундру» простым рабочим.

Владимир Галкин, саам, работник забойного цеха СХПК «Тундра». Юлия Невская © ИА REGNU

«У его дедушки были олени, он умер и передал их Андрею. А тот устроился в СХПК, чтобы поддержать своих оленей, которые были в совхозных стадах. У него появилось много идей, например, он разработал сыворотку крови, которая была бы дороже, чем мясо. Андрей даже нашел финансовую поддержку своему проекту за рубежом, но директор сказал, что не надо нам никакой крови», — рассказывает Владимир Галкин, профессиональный оленевод, работник забойного цеха СХПК «Тундра». По его словам, года 3-4 назад директор уволил молодого человека, потому что очень боялся конкуренции. Но того сразу же позвала к себе управляющим компания «Рейндир», у которой в Ловозере находится забойный цех и точки реализации оленины.

Кроме оленеводства саамы, как и все жители тундры, промышляли охотой, рыбалкой и собирательством. Теперь все эти привычные для местного населения процессы регламентированы. Если за сбором ягод особого контроля нет, то на отлов рыбы и охоту на своих исконных территориях коренные жители должны получать квоту. По словам местных, на практике в частном порядке очень сложно получить то, что положено по закону. Более реалистичный план — сделать это через юридическое лицо, предназначенное для развития промыслов коренных народов.

Сергей Гаврилов, саам, житель Ловозера, предприниматель. Юлия Невская © ИА REGNU

«Мы создали общину и собираемся делать свое дело», — рассказывает Сергей Гаврилов, саам, друг и коллега того самого Андрея. «Юридически она у нас территориально-соседская, мы не стали делать ее исключительно родственной, чтобы можно было привлечь любых саамов».

Документы начали оформлять в ноябре 2020 года и вот только в конце 2021 года новой организации одобрили квоту на прибрежное рыболовство. По словам Сергея, средства, полученные от реализации квоты на отлов рыбы, община обязана вкладывать в развитие традиционных промыслов. Поэтому они планируют развитие собственного оленеводства, изготовление изделий из кожи, а также производство продукции из местных ягод. На выход общины в стабильный плюс организаторы закладывают 10 лет.

Дома села Ловозеро. Юлия Невская © ИА REGNU

В последние десятилетия над саамами нависла ещё одна угроза — подступающая промышленность. Рядом с Ловозером находится Федорова Тундра — крупнейшее в Европе месторождение платиновой руды. Конечно же, есть промышленная компания, желающая разрабатывать эти месторождения. По словам местных, вести разработку планируют открытым методом, что всегда наносит большой ущерб для экологии.

Тундра на границе с Ловозером. Юлия Невская © ИА REGNU

«Вот прямо сейчас идет обсуждение. Я сразу сказала, что категорически против», — рассказывает Валентина Совкина, активистка, выступающая за сохранение саамской культуры и образа жизни. «Если мы сейчас позволим разработки, то потеряем землю навсегда. Некоторые соглашаются, потому что хотят жить здесь и сейчас, а компания обещает рабочие места, доход в район, больницу и новую школу».

Здание в Ловозере, где расположена пекарня, хлебный магазин и столовая. В начале февраля, когда снималась история, столовая была закрыта. На дверях было написано «Персонал заболел коронавирусом». Юлия Невская © ИА REGNU

Екатерина (35 лет), работница хлебного магазина в Ловозеро. Юлия Невская © ИА REGNU

Много саамов живет на территории Скандинавии. Здесь развивается традиционное оленеводство и налажен процесс изучения северо-саамского диалекта, признанного универсальным. Для сохранения своего уклада жизни саамы Мурманской области активно сотрудничают с международными организациями, перенимают их опыт и пытаются организовывать свои.

Здание Музея истории кольских саамов в Ловозере. Территориальный отдел истории, культуры и быта кольских саамов Мурманского областного краеведческого музея. Юлия Невская © ИА REGNU

Ольга Филиппова, саами, сотрудница библиотеки в Ловозеро. Юлия Невская © ИА REGNU

Экспозиция Музея истории кольских саамов в Ловозере. Юлия Невская © ИА REGNU

«Мы члены Союза саамов, также мы состоим в Арктическом совете, принимаем участие в деятельности ООН, в форумах по рыболовству и биоразнообразию», — рассказывает Александр Слупачик, председатель ОСМО. Его организация существует с 1998 года, он сам участвует в ее работе уже 8 лет и около полугода назад его выбрали председателем. Большую часть времени ее деятельность ведется полностью на волонтерских началах, благодаря энтузиазму людей.

«Мы занимаемся правовым просвещением, рассказываем о защите своих прав, земли, водных ресурсов, биоресурсов и прочего. Мы находим методы обучения нашей саамской молодежи, чтобы она развивалась, сохраняла наследие и язык», — говорит Александр.

Портрет саамов, из коллекции Музея истории кольских саамов в Ловозере. Юлия Невская © ИА REGNU

Групповое фото саамов, из коллекции Музея истории кольских саамов в Ловозере. Юлия Невская © ИА REGNU Старинное кочевое жилище саамов, названное «вежа» (ударение на последний слог). По сути это полуземлянка, которая немного уходила вглубь. В центре всегда горел костер, обложенный камнями по кругу. Камни также выкладывались расходящимися линиями от центра к краям жилища, что помогало поддерживать его теплым. Коллекция Музея истории кольских саамов в Ловозере. Юлия Невская © ИА REGNU

Фотографии саамов. Коллекция Музея истории кольских саамов в Ловозере. Юлия Невская © ИА REGNU

Модель саамского поселения в Музее истории кольских саамов в Ловозере. Юлия Невская © ИА REGNU

Кольские саамы неоднократно пытались создавать объединения для защиты своей культуры, но эти попытки регулярно встречали противодействие.

Валентина Совкина в традиционном саамском костюме, который она одевает на любые мероприятия, связанные с культурой ее народа. Юлия Невская © ИА REGNU

«К сожалению, у нас нет организации, которая будет концептуально подходить к развитию народа саамов», — рассказывает Валентина Совкина. «В 2008 году был создан Совет уполномоченных саамов Мурманской области, который положен нам по закону о гарантии прав малочисленных коренных народов. Мы просто хотели, чтобы у нас был независимый выборный орган. Только он имел бы право подписывать соглашения с правительством и компаниями от лица народа саамов, как это и предполагается по тому самому закону. Но нас обвинили, что мы создаем парламент по национальному признаку, что делать запрещается».

По словам Валентины, в 2010 году на четвертую встречу совета приехали якобы саамы из каких-то общин, подняли вопрос про «роспуск парламента» и проголосовали за него. «На этой же встрече проголосовали за создание собрания, в состав которого и вошли те люди, которые сейчас сидят при областном правительстве и подписывают от лица саамов все, что им скажут», — говорит Валентина.

Мемориал в память оленеводов — защитников Советского заполярья. Юлия Невская © ИА REGNU

Валентина и подобные ей продолжают свое дело. Удастся ли саамам утвердить и сохранить свою идентичность на нашей территории, для которой они слишком маленький народ, — не понятно. Но обнадеживает то, что они сохранили свою численность в очень сложные периоды для нашей страны, так что есть шанс, что сохранят и сейчас.