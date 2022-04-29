Нижний Новгород, 29 апреля, 2022, 16:19 — ИА Регнум. За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 225 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 401 993 человек на утро 29 апреля, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 55 жителей области, накануне в больницы попали 52 человека.

С начала пандемии в регионе выявлено 416 939 случаев заражения коронавирусом, из них 171 – за минувшие сутки. 11 449 человек скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, один летальный случай зарегистрирован за минувшие сутки, накануне скончались трое жителей области из числа пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 апреля с начала пандемии провели 5 795 434 теста для выявления заражения коронавирусом.

Показатель охвата населения тестированием за предыдущие несколько дней снизился и составил 170,4 исследования на 100 тыс. населения при необходимой норме в 200 тестов на 100 тыс.