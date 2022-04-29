Москва, 29 апреля, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Выплата купонного дохода и погашение номинальной стоимости по облигациям внешних облигационных займов РФ «Россия-2022» и «Россия-2042» доведены до платёжного агента, сообщили 29 апреля в пресс-службе Минфина страны.

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Исполнены обязательства по еврооблигациям со сроком погашения в 2022 году в сумме $564,8 млн и со сроком погашения в 2042 году в сумме $84,4 млн.

Уточняется, что Минфин РФ осуществил платежи в американских долларах, то есть в валюте выпуска соответствующих еврооблигаций. «Таким образом, обязательства по обслуживанию суверенных еврооблигаций исполняются с соблюдением условий, установленных эмиссионной документацией», — отметили в ведомстве.