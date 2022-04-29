Ханты-Мансийск, , 16:17 — REGNUM Из Сургута (ХМАО) в республики Донбасса отправился вагон с древесиной в составе «Поезда помощи». Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

«Поезд помощи» из Югры Департамент общественных и внешних связей ХМАО

В Донецкую и Луганскую Народные Республики едут 45 кубометров леса для восстановления пострадавших территорий. Отмечается, что вагоны «Поезда помощи» сперва отправляются в Москву, после формирования в состав — в Ростовскую область.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вагон «Поезда помощи» отправился 29 апреля из Тюмени с 60 тоннами гуманитарного груза.

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