Москва, 29 апреля, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Главное условие, от которого будет зависеть рост американского ВВП, — это мировая экономическая конъюнктура. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 апреля заявил доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев. Так он прокомментировал информацию о снижении ВВП США на 1,4% в I квартале 2022 года.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Ситуация в мировой экономике не из лучших, а поэтому будущее американского ВВП, как и других стран, будет зависеть от мировой экономической конъюнктуры, — считает Алиев. — Снятие санкций, ограничений и эмбарго позитивно скажется на экономике США и других стран, так как введённые санкции бьют по самим американцам».

Как полагает Алиев, в сложившейся ситуации руководство США, скорее всего, будет продолжать меры государственной помощи по поддержке населения и бизнеса, а стратегически значимым отраслям будут выделены субсидии и кредиты.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Ильинский объяснил, каким образом Америка навредила сама себе, решив использовать доллар как основной инструмент санкций.