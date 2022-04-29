Лондон, 29 апреля, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Как сообщает итальянский журналист Николо Скира в своем официальном Twitter-аккаунте, 29-летний центральный защитник лондонского «Челси» и сборной Германии по футболу Антонио Рюдигер подписал с мадридским «Реалом» контракт.

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По информации источника, соглашение Рюдигера со «сливочными» будет рассчитано на четыре года до конца сезона 2025/26, а зарплата немецкого футболиста составил 11 миллионов евро за сезон.

В текущем сезоне Антонио Рюдигер принял участие в 29-ти турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами и получил семь желтых карточек.

Рюдигер выступает за «Челси» с 9 июля 2017 года после перехода из римской «Ромы» за 35 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость немецкого защитника, по оценкам портала transfermarkt, также составляет 35 миллионов евро.