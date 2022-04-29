29 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Елена Молчанова, Дарья Драй, , 18:44 — REGNUM В 77-ю годовщину штурма рейхстага советскими войсками, 30 апреля, в самом большом павильоне старейшей киностудии Санкт-Петербурга «Ленфильм» откроется масштабная панорама о кинодокументалистах XX века — «Пропавшие в кинохронике», сообщает 29 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Киностудия «Ленфильм» Дарья Драй © ИА REGNUM

Пятый павильон «Ленфильма» Дарья Драй © ИА REGNUM

В самом крупном павильоне киностудии — №5 на Каменноостровском проспекте, 10Б — на 1,5 тыс. квадратных метров развернуты декорации, которые разделили на 15 тематических залов. Более ста специалистов команды «Невский баталист»: постановщиков, художников, скульпторов, бутафоров, реквизиторов, художников по костюму и многие другие — девять месяцев создавали тематическую панораму, которую полностью посвятили кинодокументалистам XX века.

Проект «Пропавшие в кинохронике» в павильоне киностудии «Ленфильм» Дарья Драй © ИА REGNUM

Проект «Пропавшие в кинохронике» в павильоне киностудии «Ленфильм» Дарья Драй © ИА REGNUM

Проект «Пропавшие в кинохронике» в павильоне киностудии «Ленфильм» Дарья Драй © ИА REGNUM

Проект «Пропавшие в кинохронике» в павильоне киностудии «Ленфильм» Дарья Драй © ИА REGNUM

Проект «Пропавшие в кинохронике» в павильоне киностудии «Ленфильм» Дарья Драй © ИА REGNUM

Проект «Пропавшие в кинохронике» в павильоне киностудии «Ленфильм» Дарья Драй © ИА REGNUM

Проект «Пропавшие в кинохронике» в павильоне киностудии «Ленфильм» Дарья Драй © ИА REGNUM

Эпизод «Битва за Кавказ» проекта «Пропавшие в кинохронике» Дарья Драй © ИА REGNUM

Эпизод «Битва за Кавказ» проекта «Пропавшие в кинохронике» Дарья Драй © ИА REGNUM

Герои нового проекта — кинооператоры, фотокорреспонденты, актёры и сотрудники киностудий, жизнь которых пришлась на годы Великой Отечественной войны. Они стали рассказчиками и «проводниками» для посетителей в мир нашего общего прошлого. Лента времени проведет зрителей от киностудии «Ленфильм» через цех Ижорского завода, поля Ленинградской области в Заполярье, горы Кавказа, партизанский госпиталь, улицу Берлина на пути к рейхстагу и главному суду ХХ века в Нюрнберге.

Проект «Пропавшие в кинохронике» в павильоне киностудии «Ленфильм» Дарья Драй © ИА REGNUM

Проект «Пропавшие в кинохронике» в павильоне киностудии «Ленфильм» Дарья Драй © ИА REGNUM

Проект «Пропавшие в кинохронике» в павильоне киностудии «Ленфильм» Дарья Драй © ИА REGNUM

Проект «Пропавшие в кинохронике» в павильоне киностудии «Ленфильм» Дарья Драй © ИА REGNUM

Эпизод «Штурм Рейхстага» проекта «Пропавшие в кинохронике» Дарья Драй © ИА REGNUM

Эпизод «Штурм рейхстага» проекта «Пропавшие в кинохронике» Дарья Драй © ИА REGNUM Эпизод «Штурм рейхстага» проекта «Пропавшие в кинохронике» Дарья Драй © ИА REGNUM

Эпизод «Штурм рейхстага» проекта «Пропавшие в кинохронике» Дарья Драй © ИА REGNUM

Эпизод «Штурм рейхстага» проекта «Пропавшие в кинохронике» Дарья Драй © ИА REGNUM

Эпизод «Штурм рейхстага» проекта «Пропавшие в кинохронике» Дарья Драй © ИА REGNUM

Эпизод «Штурм рейхстага» проекта «Пропавшие в кинохронике» Дарья Драй © ИА REGNUM

Эпизод «Штурм рейхстага» проекта «Пропавшие в кинохронике» Дарья Драй © ИА REGNUM

Эпизод «Штурм рейхстага» проекта «Пропавшие в кинохронике» Дарья Драй © ИА REGNUM

Эпизод «Штурм рейхстага» проекта «Пропавшие в кинохронике» Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам автора трехмерных панорам, руководителя творческой мастерской «Невский баталист Дмитрия Поштаренко, площадка «Ленфильма» выбрана не случайно. Киностудия связывает биографию города и страны через искусство, фильмы и истории людей.

«А это сотрудники киностудий, военные корреспонденты, актёры, рядовые солдаты, которые прошли Великую Отечественную войну. Её для нас запечатлели, помогли прочувствовать, понять её ужасы военные кинооператоры и фотографы. Они присутствуют в каждом эпизоде нашей панорамы», — заметил Поштаренко, подчеркнув, что памяти всех, кто погиб во время Великой Отечественной войны, кто ушел в послевоенные годы, и посвящена трехмерная панорама.

Автор трехмерных панорам и руководитель творческой мастерской «Невский баталист» Дмитрий Поштаренко Дарья Драй © ИА REGNUM

«Здесь я вижу Василия Макаровича Шукшина, которого я прекрасно помню во время съемок «Они сражались за Родину» Сергея Федоровича Бондарчука. Он сам, собственно, в этой же военной форме, в компании Папанова, Быкова, рядом Высоцкий», — прокомментировал новый проект председатель совета директоров Киностудии «Ленфильм» Федор Бондарчук.

Генеральный директор киностудии «Ленфильм» Федор Щербаков Дарья Драй © ИА REGNUM

Отметим, что посетителей не оставит равнодушными высокая детализация экспозиции: 140 скульптур и столько же комплектов одежды, более 10 тыс. единиц реквизита, а также живая, эмоциональная история, сплетенная из разных писем и озвученная для аудиогида профессиональными актёрами.

Реквизит проекта «Пропавшие в кинохронике» Дарья Драй © ИА REGNUM

Реквизит проекта «Пропавшие в кинохронике» Дарья Драй © ИА REGNUM Реквизит проекта «Пропавшие в кинохронике» Дарья Драй © ИА REGNUM

Проект «Пропавшие в кинохронике» в павильоне киностудии «Ленфильм» Дарья Драй © ИА REGNUM

Декорации белорусской кирихи проекта «Пропавшие в кинохронике» Дарья Драй © ИА REGNUM

Декорации белорусской кирихи проекта «Пропавшие в кинохронике» Дарья Драй © ИА REGNUM

Проект «Пропавшие в кинохронике» в павильоне киностудии «Ленфильм» Дарья Драй © ИА REGNUM

Проект «Пропавшие в кинохронике» в павильоне киностудии «Ленфильм» Дарья Драй © ИА REGNUM

Проект «Пропавшие в кинохронике» в павильоне киностудии «Ленфильм» Дарья Драй © ИА REGNUM

Трехмерная панорама для посетителей откроется 30 апреля в 12:00 мск. Вход — 300 рублей. Панорама будет доступна для посетителей со вторника по воскресенье с 12:00 мск до 20:00 мск, однако посещение ее возможно только по сеансам.

Киноцентр «Ленфильм» Дарья Драй © ИА REGNUM

Сквозная улица Дарья Драй © ИА REGNUM

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