Казань, 29 апреля, 2022, 16:09 — ИА Регнум. В лесах Татарии после зимней спячки пробудились и начали свою бурную деятельность обыкновенные гадюки. Пресмыкающиеся уже выползают из своих укрытий и становятся опасными для населения, сообщает Госкомитет РТ по биоресурсам.

Owlstalk Гадюка

«Весеннее пробуждение змей начинается каждый год в разное время, все зависит от погоды. Обычно они выбираются на поверхность сразу, как только в ночное время устанавливается плюсовая температура. Сейчас они еще слишком вялые из-за прохладной погоды. Но лучше с ними не вступать в контакт, как правило, рептилии и сами избегают встречи с человеком», — отметил начальник управления охраны животного и растительного мира Госкомитета РТ по биоресурсам Ринат Чиспияков.

Особенно внимательными следует быть при прогулках по лесу. Гадюки нападают на людей в случае угрозы их жизни и жизни их потомства, а также если на них случайно наступают или берут в руки.

При случайной встрече со змеей не стоит проявлять агрессию, не делать резких движений, рекомендуется медленно отойти от нее и соблюдать дистанцию. При ходьбе шевелить траву палкой.

ИА REGNUM напоминает, в первом полугодии 2020 года в Татарии от укусов гадюки пострадали трое взрослых и один ребенок, в 2019 году от укусов змей лечили 37 жителей республики.

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