Ульяновск, , 16:08 — REGNUM В Ульяновской области практически на прежнем уровне осталось количество вновь выявленных случаев заражения и зарегистрированы очередные летальные исходы от COVID-19. Соответствующие обновлённые сведения публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации на 29 апреля, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно выявлено 201 627 случаев заражения коронавирусом, из них 27 и 28 апреля официально подтверждено соответственно 63 и 62 случая инфицирования SARS-CoV-2.

Переболели ковидом в регионе 195 308 человек, доля вылечивших составляет 96,86%.

Что касается суточного количества выписавшихся, то 28 апреля выздоровели 98 пациентов, 27 апреля победили коронавирус 65 человек. В то же время в ковид-госпитали 28 апреля направлены 28 больных.

Число жертв пандемии в Ульяновской области достигло 4638 человек, в том числе последние двое суток умирают по два пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, Ульяновская область дополнительно получила почти 90 млн рублей на лечение и лекарственное обеспечение, в том числе для оказания помощи ковидным больным.

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