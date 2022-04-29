Москва, , 16:05 — REGNUM Создатели российского аналога соцсети Instgram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под названием «Россграм» предлагают своим пользователям забронировать «короткий статусный» никнейм. Информация об этом появилась в блоге сервиса 29 апреля.

Логотип «Россграм» Телеграм-канал «Россграм»

Среди предлагаемых никнеймов указаны простые слова вроде golos, day, hair и прочие — их стоимость оценивается в 25 тыс. рублей. Вдвое дороже имена собственные — Adel, Dmitriy, Habib и другие. При этом, как уточняет издание «Канобу», бронь каких-либо никнеймов не бесплатная и составляет 10 тыс. рублей.

Напомним, что разработчики «Россграма» утверждали, что соцсеть станет доступна для блогеров и партнёров в марте 2022 года, а обыватели смогут зарегистрироваться в ней уже в апреле. Однако запуска сервиса так и не случилось.

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