Москва, , 16:04 — REGNUM Решив использовать доллар как основной инструмент санкций, власти США направили свою экономику к дальнейшей стагфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 апреля заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Использование доллара правительством США в качестве основного инструмента санкционной войны против крупных экономик мира ведет к дальнейшей стагфляции американской экономики и вынуждает субъектов санкционного давления отказываться от доллара как резервной валюты и приступать к построению региональных валютных систем. Это, в свою очередь, будет ослаблять доллар, делать импорт в Америку более дорогим и усиливать инфляцию в экономике США будущих периодов», — убежден экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ильинский рассказал, как власти США попирают собственную конституцию, пытаясь оживить экономику, попавшую в стагфляционную воронку.

Читайте ранее в этом сюжете: Ради оживления экономики США попирают собственную конституцию – эксперт