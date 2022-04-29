Москва, 29 апреля, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Решив использовать доллар как основной инструмент санкций, власти США направили свою экономику к дальнейшей стагфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 апреля заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Использование доллара правительством США в качестве основного инструмента санкционной войны против крупных экономик мира ведет к дальнейшей стагфляции американской экономики и вынуждает субъектов санкционного давления отказываться от доллара как резервной валюты и приступать к построению региональных валютных систем. Это, в свою очередь, будет ослаблять доллар, делать импорт в Америку более дорогим и усиливать инфляцию в экономике США будущих периодов», — убежден экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ильинский рассказал, как власти США попирают собственную конституцию, пытаясь оживить экономику, попавшую в стагфляционную воронку.