Брянск, 29 апреля, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Режим ЧС в связи со стабилизацией паводковой ситуации отменяется в Брянске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 апреля в пресс-службе городской администрации.

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Соответствующее постановление подписал глава администрации Александр Макаров. Режим ЧС отменяется с 09:00 30 апреля.

По данным властей, на 07:00 29 апреля в черте города затопленными остаются 527 приусадебных участков и 35 жилых домов. Уровень воды в реке Десна опустился до 4,81м, в Болве – снизился до 6,55 м.

Как сообщало ИА REGNUM, режим ЧС из-за весеннего половодья был введён в городе 22 апреля.