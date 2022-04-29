Москва, , 16:04 — REGNUM Сегодня, 29 апреля, по состоянию на 15:30 по мск котировки июньского фьючерса на нефть марки Brent растут на 1,77%, до $109,49 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Нефть Vneconomy.vn

«Не найдя воодушевляющих причин для игры на понижение, нефтетрейдеры начали искать поводы для новой волны покупок.

В частности, информация о том, что в первом квартале ВВП США сократился на 1,4%, в то время как рынок ожидал роста на 1%, побудила надежды, что ФРС не станет резко повышать ключевую ставку.

Кроме того, в Европе вновь на слуху тема отказа от российской нефти, что также поддерживает спрос на нефтяных площадках.

Сегодня вечером выйдет информация о количестве работающих буровых в США, но вряд ли движение цен на ее фоне будет сильным.

Скорее всего, трейдеры будут отыгрывать эту информацию уже 2 мая», — полагает эксперт.

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