Подгорица, , 16:02 — REGNUM «В предстоящий период Сербия и Черногория могут работать вместе, чтобы построить более успешный регион», — написала премьер-министр Сербии Ана Брнабич в своем поздравлении премьер-министру Дритану Абазовичу по случаю избрания 43-го правительства Черногории.

Черногория

«Поздравляем Дритана Абазовича с избранием на пост премьер-министра Черногории. Я убеждена, что в предстоящий период Сербия и Черногория смогут работать вместе на пути к ЕС, чтобы построить стабильный, экономически и инфраструктурно более связанный и более успешный регион», — говорится в сообщении Аны Брнабич.