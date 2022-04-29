Москва, , 16:00 — REGNUM Сегодня, 29 апреля, по состоянию на 15:20 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 2,08%, до 70,58 рубля. Евро теряет 1,69%, отступая до 74,10 рублей за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сегодня российская валюта продолжила укрепление. Несмотря на то, что налоговый период заканчивается, а с оплатой российского газа в рублях возникли некоторые сложности, спрос на валюту на Московской бирже остается низким.

Важнейшим событием сегодня стало заседание ЦБ РФ. По его итогам, как и предполагалось, ключевая ставка была снижена до 14%, что уже было заложено в ценах.

При этом на пресс-конференции глава регулятора отметила повышение стабильности финансовой системы и замедление недельной инфляции. Также поддержку рублю оказывает позитивная динамика сырьевых рынков.

Уровень 70 рублей за доллар, на котором российский рынок в последний раз был в марте 2020 года, перед резким падением нефтяных цен, является знаковым для рынка. Так что от него возможен некоторый отскок наверх», — считает эксперт.

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