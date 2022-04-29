Москва, 29 апреля, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 29 апреля, по состоянию на 15:20 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 2,08%, до 70,58 рубля. Евро теряет 1,69%, отступая до 74,10 рублей за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Сегодня российская валюта продолжила укрепление. Несмотря на то, что налоговый период заканчивается, а с оплатой российского газа в рублях возникли некоторые сложности, спрос на валюту на Московской бирже остается низким.

Важнейшим событием сегодня стало заседание ЦБ РФ. По его итогам, как и предполагалось, ключевая ставка была снижена до 14%, что уже было заложено в ценах.

При этом на пресс-конференции глава регулятора отметила повышение стабильности финансовой системы и замедление недельной инфляции. Также поддержку рублю оказывает позитивная динамика сырьевых рынков.

Уровень 70 рублей за доллар, на котором российский рынок в последний раз был в марте 2020 года, перед резким падением нефтяных цен, является знаковым для рынка. Так что от него возможен некоторый отскок наверх», — считает эксперт.

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