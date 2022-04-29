Тирасполь, , 15:59 — REGNUM В Тирасполь 29 апреля прибыл спецпредставитель ОБСЕ Томас Майр-Хартинг. Об этом сообщает пресс-служба МИД Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

Приднестровье между украинской Сциллой и молдавской Харибдой MAXHO

По данным ведомства, представитель ОБСЕ проводит встречу с приднестровскими дипломатами. Они обсуждают блокаду ПМР, которую устроила Молдавия, а также обстановку в республике в связи с недавними терактами.

Напомним, киевские власти после начала Россией спецоперации по денацификации Украины закрыли все пропускные пункты на границе с Приднестровьем. Молдавская сторона в апреле начала отказывать в пропуске грузов в ПМР, устроив фактическую блокаду для жителей республики.