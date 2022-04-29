София, 29 апреля, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Правительство Болгарии анонсировало выделение $1 млрд левов ($540 млн) на реализацию программы ремонта и модернизации сетей водоснабжения и канализации в шести крупнейших регионах страны. Об этом со ссылкой на заявление болгарского министра регионального развития и благоустройства Деляны Ивановой сообщает БНР.

MichaelGaida Часть сети водоснабжения

«Соответствующие деньги будут направлены в те населенные пункты, где ситуация с канализационными системами наиболее плачевная», — отметила, в частности, Иванова.

По словам чиновников минрегионразвития, в Болгарии есть населенные пункты, где указанные сети не ремонтировались на протяжении последние 30-50 лет.

Проекты освоения указанных средств должны быть представлены на рассмотрение комиссии Совета министров Болгарии до конца мая текущего года.