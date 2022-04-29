Москва, 29 апреля, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Возможность заключения мирного договора между Баку и Ереваном стала одной из тем телефонных переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы армянского внешнеполитического ведомства Арарата Мирзояна.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

В МИД РФ уточнили, что разговор между главами министерств состоялся 29 апреля.

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«Состоялся обмен мнениями по заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном», — говорится в сообщении на сайте российского МИД.

Стороны также обсудили двусторонние, региональные и международные вопросы.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что между Арменией и Азербайджаном состоятся переговоры по поводу мирного соглашения. По его словам, уже сформирован состав рабочих групп по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, а также по подготовке мирного соглашения между двумя странами.

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Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российское руководство намерено всячески содействовать заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном.