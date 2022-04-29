Симферополь, , 15:57 — REGNUM Всех нацистских «героев», которые бахвалятся в социальных сетях, проведут на цепи по Мариуполю. Уверенность в этом выразил глава Республики Крым Сергей Аксёнов на своей странице в соцсети 29 апреля.

«Всех нацистов, которые сегодня бахвалятся в соцсетях, проведут по Мариуполю на цепи», — сказал Аксёнов.

Глава Крыма подчеркнул, что все цели, поставленные президентом России, будут достигнуты, и нацистские преступники не уйдут от ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Аксёнов заявил, что оккупированная нацистами Украина превратилась в рассадник терроризма.