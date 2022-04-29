Самара, , 16:01 — REGNUM Готовность объекта «Обход Тольятти» и моста через Волгу в Самарской области составляет 50%. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба областного правительства.

Строительство дороги. Admoblkaluga.ru

Данный вопрос был рассмотрен в Москве на встрече заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина с главой Самарской области Дмитрием Азаровым.

«На сегодняшний день готовность объекта составляет 50%», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что Хуснуллин дал четкие поручения ответственным лицам по мерам поддержки, которые призваны сохранить набранную ритмичность проведения строительных работ на этом объекте.

Отмечается, что для реализации этого объекта в России, который имеет в настоящее время особое значение для выстраивания новых логистических цепочек поставок грузов из и в Китай, каждый шаг согласовывается с куратором отрасли правительства России.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что этот инфраструктурный объект реализуется на принципах государственно-частного партнерства.