Мурманск, 29 апреля, 2022, 15:56 — ИА Регнум. В Мурманской области на организацию летнего отдыха детей выделят 450 млн рублей, сообщает региональное правительство.

M.government.ru Летний отдых

«Мы планируем охватить 18 тысяч детей, живущих на территории Мурманской области, в возрасте от 6 до 18 лет. На эти цели из бюджета выделяем порядка 450 миллионов рублей. Это достаточно значительные ресурсы, но мы не можем экономить на детях, надо дать им возможность отдохнуть», — сообщил губернатор Андрей Чибис .

Также глава региона сообщил, что 1500 детей, семьи которых находятся в трудной жизненной ситуации, поедут на отдых в теплые регионы России. Поездка, включая питание в дороге, будет полностью оплачена за счет средств регионального бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области летом трудоустроят пять тысяч подростков.