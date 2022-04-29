Прага, 29 апреля, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Страны Евросоюза, которые готовы оплачивать поставки российского газа в рублях, совершают ошибку. Об этом 29 апреля заявил премьер Чехии Петр Фиала.

David Sedlecký Петр Фиала

По его словам, Чехия не собирается оплачивать в рублях поставки российского природного газа и не будет «поддаваться шантажу России».

«Ошибка, если некоторые страны и компании соглашаются на это. Это нарушение санкций. Это опасно», — сказал чешский премьер.

Он объявил, что будет убеждать другие страны отказаться от сделок, в том числе попытается «повлиять на позицию Венгрии».