29 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

В Южной Корее обсудили нарушение прав человека в женских исправительных учреждениях.

Валерий Ходячий, , 17:14 — REGNUM Жители Южной Кореи обсудили переполненность женских исправительных учреждений.

Тюрьма Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно южнокорейским СМИ, представители Национальной комиссии по правам человека Южной Кореи (НКПЧК) сообщили, что переполненность женских исправительных учреждений является серьезной проблемой и её необходимо срочно решить.

«Проблема переполненности заключенных в женских тюрьмах по всей стране является серьезной, и надо как можно скорее принять меры по улучшению содержания заключенных для решения этой проблемы», — сообщили представители комиссии министерству юстиций.

Ранее одна из заключенных пожаловалась в Национальную комиссию по правам человека на то, что тюрьма, в которой она находилась, была переполнена. 9 женщин-заключенных находились в камере площадью 12,91 м², рассчитанной на 5 человек.

В свою очередь, в НКПЧК отметили, что право заключенной на «счастье и свободу тела» было нарушено.

В дополнение к вышеупомянутому делу по состоянию на 7 сентября 2021 года было подтверждено, что уровень заполненности женских тюрем по всей стране составляет в среднем 136%, а максимум — 273%.

Внутри тюрьмы Содэмун в Южной Корее (в настоящее время в здании тюрьмы расположен музей) WaffenSS

Кроме того, также заключенная пожаловалась на то, что в ноябре 2020 года медицинский работник приказал медсестре проверить её менструальный цикл на глазах у других заключенных, что является нарушением права на личную жизнь.

Комиссия по правам человека рекомендовала директору тюрьмы провести инструктаж медицинских работников по соблюдению прав человека с учетом гендерных аспектов.

«Их посадили за решетку не для того, чтобы они чувствовали себя комфортно. Если уж встала на кривую дорожку, то должна быть готова к подобному», — отмечает hjay***.

«Лучше бы позаботились о правах жертв, как вы беспокоитесь за преступников», — рекомендует chan***.

«Это нарушение прав человека», — считает smg1***.

«Комитет по правам человека следует упразднить следом за министерством гендерного равенства и семей», — требует jong***.

«Соблюдать права человека в тюрьме? Вы шутите?» — недоумевает hote***.

«В очередной раз убеждаюсь, что Южная Корея — рай для преступников», — пишет deam***.

«Преступник не имеет прав, он должен заплатить за содеянное сполна», — считает hong***.

Уильям Хогарт. Портрет Сары Машольм в тюрьме. 1733

«Кажется, в тюрьмах живут ещё нормально. Некоторые за пределами тюрем не могут себе позволить питаться три раза в день…» — отмечает rizi***.

«Разве власти Южной Кореи не слишком снисходительно относятся к преступникам?» — интересуется v114***.

«Вы что, думаете, что тюрьма это гостиница?» — недоумевает ocea***.

«Если уж вы говорите про права человека, то рассадите всех по одиночкам», — предлагает jasm***.

«Я всё-таки считаю, что мы должны хорошо относиться к тем, кто оступился и совершил преступление», — считает o_yu***.

«Между прочим, их содержат на налоги, которые мы платим», — shle***.

«Я не понимаю, почему, оказавшись за решеткой, люди сразу вспоминают о правах человека?» — недоумевает ajsa***.