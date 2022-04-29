Москва, 29 апреля, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Решение о снижении ключевой ставки Цб РФ оказалось и ожидаемым, и неожиданным одновременно, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Ожидаемым – поскольку сам факт снижения практически не подлежал сомнениям. Ведь установление ранее высокой ставки призвано было ограничить инфляцию и падение курса рубля, делая деньги дороже, менее доступными.

Но при этом кредитование, инвестирование слишком дорого, это подрывает возможности производства, роста экономики, а для людей снижает доходы, платежеспособный спрос на товары, стимулы их выпуска.

Ставку необходимо было уменьшать, ведь и рубль с марта сильно укрепился, и цены уже не поднимаются так быстро, как в прошлом месяце. С 9 по 15 апреля они повысились на 1% с начала апреля, на 11,05% — с начала 2022 года, по данным Росстата.

Среднесуточный прирост цен – 0,066%, тогда как ещё в марте он был 0,237%. А экономику надо поддержать, ограничить кризисное падение, в том числе делая кредиты и инвестиции дешевле.

Но неожиданным оказался масштаб уменьшения ставки. Консенсус-прогноз говорил о её снижении до 15%. Ориентировался на уровень инфляции, ниже которого ЦБ обычно старался не уходить.

Ведь считается, что тогда будет опасность опять разогнать цены. А в марте инфляция составила 16,7% в годовом исчислении. В апреле, возможно, станет примерно 15%. Такая ставка и ожидалась. Но регулятор поступил смелее, уведя свой процент ниже – к 14%.

Очевидно, объяснение этому состоит в том, что сейчас становится важнее препятствовать падению экономики, чем повышению инфляции. Риски для роста цен в этом есть.

Но ЦБ, вероятно, предполагает всё же сохранение инерционных процессов его замедления, наметившихся в апреле.

Данные меры ослабят поддержку рубля. Сразу после объявления решения доллар немного поднялся — с 70,3 до 70,9 руб. Продолжение данного движения стоит ожидать уже в мае.

Из-за ставки и иных факторов валюты могут укрепиться по отношению к нему, постепенно к рубежам выше 75 руб./доллар и 80 руб./евро. Но и это позитив, ведь удорожание доллара и евро повысит приток рублей при экспорте, увличит доходы экспортёров и бюджета.

Одновременно уменьшатся проценты по кредитам банков, в том числе потребительским, ипотечным, автомобильным. В течение нескольких недель и примерно на ту же величину, на которую снижается ставка, то есть примерно на 3 процентных пункта.

Но с другой стороны, ниже станут и проценты по банковским вкладам, депозитам. Теперь, если сокращение ключевой ставки опережает ослабление инфляции, то и банковские депозиты уже не будут давать доход, опережающий рост цен», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ России на заседании 29 апреля снизил свою ключевую ставку с 17% до 14%.

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