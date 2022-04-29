Москва, 29 апреля, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Контроль за движением валюты и капитала в России в обозримой перспективе смягчаться не будет. Об этом 29 апреля заявила председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

«Что касается движения средств валюты, капиталов в недружественные страны, мы пока не видим в обозримой перспективе, что эти ограничения будут сниматься. Там есть особый порядок совершения таких платежей», — заявила Набиуллина.