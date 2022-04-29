Москва, , 15:54 — REGNUM Пытаясь оживить стагфляционную американскую экономику, власти США предлагают способы, которые грубо нарушают международное право. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 апреля заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«В попытке оживить стагфляционную американскую экономику власти США предлагают способы, которые грубо нарушают международное право. Рассматривается возможность конфискации золотовалютных резервов Банка России и собственности российского бизнеса и граждан России. Между тем заморозка активов России и конфискация имущества жителей РФ нарушают четвёртую и пятую поправки к конституции США, так как проводятся без решения суда и наличия оснований. А раздувание конфликта на Украине приведет к возникновению серьезных проблем в ЕС на рынках энергоносителей и продовольствия, что создаст возможности резкого увеличения американского экспорта в Европу», — убежден Ильинский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ильинский рассказал, что американский рынок труда испытывает острую нехватку рабочей силы.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономические трудности США объяснили авантюризмом их правительства