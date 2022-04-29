Гавана, 29 апреля, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес подтвердил 28 апреля намерения своей страны углубить отношения с Чили. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

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Заявление было сделано во время встречи Родригеса с послом Чили на Кубе Маурисио Навиа, который завершает свою миссию в Гаване.

В декабре 2021 года президент Кубы Мигель Диас-Канель уже проявлял желание укрепить отношения с Чили. Недавно обе страны заявили о своей заинтересованности в расширении сотрудничества в технологической области.