Москва, , 15:52 — REGNUM Экономика США продолжит испытывать трудности, накопившиеся из-за непоследовательных авантюристических шагов правительства США в финансово-экономической области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 апреля заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Количественное смягчение в размере 4,4 трлн долларов, проводимое ФРС США в 2020–2021 годы, залило американскую экономику необеспеченными долларами и позволило крупным компаниям привлечь огромные объемы финансового капитала, – сказал Ильинский. — Рынок труда в Америке испытывает острую нехватку рабочей силы из-за досрочного выхода на пенсию 2 млн рабочих и сокращения на 1 млн числа рабочих-иммигрантов из-за жесткой миграционной политики».

Это, как пояснил Ильинский, приводит к росту заработной платы и, следовательно, к увеличению издержек производителей.

«На рынке недвижимости отмечается рекордный рост цен при дефиците доступного жилья. Цены на финансовые активы остаются высокими с отчетливыми признаками биржевого пузыря», – подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ильинский объяснил, чем для мировой экономики обернется новая индустриализация США.

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