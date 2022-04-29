Москва, 29 апреля, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Экономика США продолжит испытывать трудности, накопившиеся из-за непоследовательных авантюристических шагов правительства США в финансово-экономической области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 апреля заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Количественное смягчение в размере 4,4 трлн долларов, проводимое ФРС США в 2020–2021 годы, залило американскую экономику необеспеченными долларами и позволило крупным компаниям привлечь огромные объемы финансового капитала, – сказал Ильинский. — Рынок труда в Америке испытывает острую нехватку рабочей силы из-за досрочного выхода на пенсию 2 млн рабочих и сокращения на 1 млн числа рабочих-иммигрантов из-за жесткой миграционной политики».

Это, как пояснил Ильинский, приводит к росту заработной платы и, следовательно, к увеличению издержек производителей.

«На рынке недвижимости отмечается рекордный рост цен при дефиците доступного жилья. Цены на финансовые активы остаются высокими с отчетливыми признаками биржевого пузыря», – подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ильинский объяснил, чем для мировой экономики обернется новая индустриализация США.