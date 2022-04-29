Донецк, 29 апреля, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Своими поставками вооружений киевскому режиму Вашингтон развязывает войну со всем миром. Об этом 29 апреля заявил представитель Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин в эфире Первого канала.

Andrew Butko Эдуард Басурин

Как указал представитель НМ ДНР, помимо систем залпового огня, танков, бронетранспортеров и средств ПВО, власти США собираются поставлять Киеву самолеты F-16 первого поколения.

«Мне было бы интересно понять, а кто будет пилот этого самолета? Я сомневаюсь, что это будет украинский пилот. Это будет, наверное, пилот, все-таки действующий какой-то армии НАТО. Потому что освоить по-другому этот аппарат невозможно и им нельзя управлять с земли, как беспилотником», — отметил он.

«Поэтому в открытую уже начинается война со всем миром», — добавил Басурин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Луганской Народной Республике в результате обстрела ВСУ жительница Первомайская получила ранение, общее число пострадавших выросло до трех.