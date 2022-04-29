Москва, 29 апреля, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Потребительские цены вырастут на 18-23% за 2022 год. Об этом 29 апреля заявила председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

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«За этот год потребительские цены, по нашему прогнозу, вырастут на 18-23%», — заявила Набиуллина.

«Но это включает в себя уже произошедшее резкое увеличение цен с конца февраля и особенно сильное в марте. Будущая инфляция, годовая инфляция за следующие 12 месяцев, на апрель 2023 года, будет гораздо ниже — в рамках базового прогноза она будет находиться в диапазоне 10-12%», — указала она.