Василий Иванов, 29 апреля 2022, 18:52 — REGNUM По традиции ровно за месяц до ежегодной Русской Музыкальной Премии RU. TV, а именно 28 апреля, в студии телеканала состоялось оглашение номинантов на получение престижных самоваров. Торжественное мероприятие также посетил корреспондент ИА REGNUM.
В рамках события ведущие телеканала RU. TV Максим Привалов и Наталья Артемьева общались с приглашёнными артистами на тему предстоящей премии и задавали им каверзные вопросы. К слову, знаменитостей на мероприятии было предостаточно: группа DABRO, Люся Чеботина, Мот, Ханна, DJ Катя Гусева, ANNA ASTI, ЮрКисс, ВладиМир и Владимир Пресняков.
Также звёздные гости рассказали о своих ожиданиях в преддверии 11-й Русской Музыкальной Премии телеканала RU. TV.
«В музыке нет такого слова, как конкуренция. Каждый делает что-то своё. В наших номинациях представлены очень разные исполнители. Мы не опасаемся конкуренции и будем рады за каждого коллегу. Мы среди номинантов, и это уже победа. Спасибо всем, кто поддерживает наше творчество!» — заявили участники DABRO.
«Артист состоит из своих знаний и талантов, но успех трека – это командная работа. Мои номинации – это не только моя заслуга, но и заслуга всех людей, которые со мной работают. Премия телеканала RU. TV ассоциируется с весной, новыми желаниями, возможностями. Обожаю май. И Премия RU. TV для меня ассоциируется с началом чего-то нового», — призналась Люся Чеботина.
«Премия телеканала RU. TV ассоциируется у меня со встречей со всеми коллегами, с яркими эмоциями, впечатлениями. В этом году я выступаю и думаю, мы сделаем на сцене всё очень красиво. Готовность 100%», — рассказал Мот.
Но самым значимым моментом торжества стало долгожданное оглашение номинантов премии в 2022 году:
Номинация «Лучший старт»
Люся Чеботина
Марина Бриз
Galibri & Mavik
SHAMAN
Тамара Кутидзе
Номинация «Лучший дуэт»
Иракли & Маша Вебер – «Просто дождь»
Ханна & Artik – «Как в первый раз»
Артур Пирожков & Клава Кока – «Хочешь»
Звонкий & Мари Краймбрери – «Как дела, малыш?»
Юрий Антонов & ЮрКисс – «Не забывай»
Номинация «Лучшая группа»
Artik & Asti
Dabro
HammAli & Navai
A’Studio
«Градусы»
Номинация «Лучшая песня»
Люся Чеботина – «Солнце Монако»
Artik & Asti – «Гармония»
Мот – «Август – это ты»
Zivert – CRY
Dabro – «На часах ноль-ноль»
Номинация «Связь поколений»
Ханна & Artik – «Как в первый раз»
Владимир Пресняков – «Всё нормально»
Слава – «Без тебя меня нет»
EMIN – «31.12»
Кристина Орбакайте – «Сон во сне»
Номинация «Кино и музыка»
Ёлка – «Не брошу на полпути» (OST «Мастер»)
Артём Качер – «Дружба» (OST «Друг на продажу»)
Ваня Дмитриенко – «Вечно молодым» (OST «Струны»)
Елена Север и Григорий Лепс – «Ещё вчера» (OST «Сирийская соната»)
Полина Гагарина – «Оставить след» (OST «Стикер»)
Номинация «Лучший видеоклип»
Клава Кока – «Ла Ла Ла» (Тарас Голубков)
NYUSHA – «Небо знает» (GEX)
Niletto – Someone like you (Владимир Беседин)
Zivert – «Три дня любви» (Алексей Куприянов)
Номинация «Лучший певец»
Владимир Пресняков
Дима Билан
Дмитрий Маликов
EMIN
Мот
Номинация «Лучшая певица»
Zivert
Полина Гагарина
Ирина Дубцова
Ханна
Слава
Номинация «Новые звёзды «Русского Радио»
SHAMAN
Марина Бриз
IVAN
Лана Свит
MARK OVSKI
Номинация «Лучший кавер»
Моя Мишель – «Зима в сердце» (Ева Польна)
Жан Милимеров – «Мадонна» (Александр Серов)
Escape & Konfuz – «Не смотри» (Юлия Савичева)
Гузель Хасанова – «Не плачь» (Татьяна Буланова)
CHEBANOV – «Ночь» (Андрей Губин)
Номинация «Музыкальный блогер»
Катя Адушкина
Миа Бойка
Хабиб
Аня Покров
Егор Шип
Номинация «Коллаборация года»
Loc-Dog & Лев Лещенко – «Мы будем жить»
Джарахов & Стас Костюшкин – «Просто друг»
Григорий Лепс & ЮрКисс & ВладиМир – «Как огонь и вода»
Filatov & Karas vs Мумий Тролль – «Amore Море, Goodbye»
Дима Билан & Zivert – «Это была любовь»
Номинация «Звёзды танцпола»
NYUSHA
Niletto
Zivert
Артур Пирожков
Мари Краймбрери
Номинация «Лучший диджей»
DJ GROOVE
RUDENKO
DJ Katya Guseva
Filatov & Karas
DJ TWINS PROJECT
Номинация ФАН или ПРОФАН
Ирина Дубцова
Кирилл Туриченко
Zivert
Niletto
Клава Кока
SHAMAN
Анна Плетнёва («Винтаж»)
МакSим
Мари Краймбрери
TSOY
Напомним, что 11-я Русская Музыкальная Премия телеканала RU. TV состоится 28 мая 2022 года. Проведение мероприятия будет организованно в московском Crocus City Hall.