29 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Василий Иванов, , 18:52 — REGNUM По традиции ровно за месяц до ежегодной Русской Музыкальной Премии RU. TV, а именно 28 апреля, в студии телеканала состоялось оглашение номинантов на получение престижных самоваров. Торжественное мероприятие также посетил корреспондент ИА REGNUM.

Музыкальная Премия RU. TV Василий Иванов © ИА REGNUM

В рамках события ведущие телеканала RU. TV Максим Привалов и Наталья Артемьева общались с приглашёнными артистами на тему предстоящей премии и задавали им каверзные вопросы. К слову, знаменитостей на мероприятии было предостаточно: группа DABRO, Люся Чеботина, Мот, Ханна, DJ Катя Гусева, ANNA ASTI, ЮрКисс, ВладиМир и Владимир Пресняков.

Ханна Василий Иванов © ИА REGNUM

Владимир Пресняков Василий Иванов © ИА REGNUM

ANNA ASTI Василий Иванов © ИА REGNUM

ЮрКисс Василий Иванов © ИА REGNUM

Катя Гусева Василий Иванов © ИА REGNUM

Также звёздные гости рассказали о своих ожиданиях в преддверии 11-й Русской Музыкальной Премии телеканала RU. TV.

DABRO Василий Иванов © ИА REGNUM

«В музыке нет такого слова, как конкуренция. Каждый делает что-то своё. В наших номинациях представлены очень разные исполнители. Мы не опасаемся конкуренции и будем рады за каждого коллегу. Мы среди номинантов, и это уже победа. Спасибо всем, кто поддерживает наше творчество!» — заявили участники DABRO.

Люся Чеботина Василий Иванов © ИА REGNUM

«Артист состоит из своих знаний и талантов, но успех трека – это командная работа. Мои номинации – это не только моя заслуга, но и заслуга всех людей, которые со мной работают. Премия телеканала RU. TV ассоциируется с весной, новыми желаниями, возможностями. Обожаю май. И Премия RU. TV для меня ассоциируется с началом чего-то нового», — призналась Люся Чеботина.

МОТ Василий Иванов © ИА REGNUM

«Премия телеканала RU. TV ассоциируется у меня со встречей со всеми коллегами, с яркими эмоциями, впечатлениями. В этом году я выступаю и думаю, мы сделаем на сцене всё очень красиво. Готовность 100%», — рассказал Мот.

Но самым значимым моментом торжества стало долгожданное оглашение номинантов премии в 2022 году:

Номинация «Лучший старт»

Люся Чеботина

Марина Бриз

Galibri & Mavik

SHAMAN

Тамара Кутидзе

Номинация «Лучший дуэт»

Иракли & Маша Вебер – «Просто дождь»

Ханна & Artik – «Как в первый раз»

Артур Пирожков & Клава Кока – «Хочешь»

Звонкий & Мари Краймбрери – «Как дела, малыш?»

Юрий Антонов & ЮрКисс – «Не забывай»

ЮрКисс и ВладиМир Василий Иванов © ИА REGNUM

Номинация «Лучшая группа»

Artik & Asti

Dabro

HammAli & Navai

A’Studio

«Градусы»

Номинация «Лучшая песня»

Люся Чеботина – «Солнце Монако»

Artik & Asti – «Гармония»

Мот – «Август – это ты»

Zivert – CRY

Dabro – «На часах ноль-ноль»

МОТ Василий Иванов © ИА REGNUM

Номинация «Связь поколений»

Ханна & Artik – «Как в первый раз»

Владимир Пресняков – «Всё нормально»

Слава – «Без тебя меня нет»

EMIN – «31.12»

Кристина Орбакайте – «Сон во сне»

Номинация «Кино и музыка»

Ёлка – «Не брошу на полпути» (OST «Мастер»)

Артём Качер – «Дружба» (OST «Друг на продажу»)

Ваня Дмитриенко – «Вечно молодым» (OST «Струны»)

Елена Север и Григорий Лепс – «Ещё вчера» (OST «Сирийская соната»)

Полина Гагарина – «Оставить след» (OST «Стикер»)

Ханна Василий Иванов © ИА REGNUM

Номинация «Лучший видеоклип»

Клава Кока – «Ла Ла Ла» (Тарас Голубков)

NYUSHA – «Небо знает» (GEX)

Niletto – Someone like you (Владимир Беседин)

Zivert – «Три дня любви» (Алексей Куприянов)

Владимир Пресняков Василий Иванов © ИА REGNUM

Номинация «Лучший певец»

Владимир Пресняков

Дима Билан

Дмитрий Маликов

EMIN

Мот

Номинация «Лучшая певица»

Zivert

Полина Гагарина

Ирина Дубцова

Ханна

Слава

ANNA ASTI Василий Иванов © ИА REGNUM

Номинация «Новые звёзды «Русского Радио»

SHAMAN

Марина Бриз

IVAN

Лана Свит

MARK OVSKI

Номинация «Лучший кавер»

Моя Мишель – «Зима в сердце» (Ева Польна)

Жан Милимеров – «Мадонна» (Александр Серов)

Escape & Konfuz – «Не смотри» (Юлия Савичева)

Гузель Хасанова – «Не плачь» (Татьяна Буланова)

CHEBANOV – «Ночь» (Андрей Губин)

Номинация «Музыкальный блогер»

Катя Адушкина

Миа Бойка

Хабиб

Аня Покров

Егор Шип

Люся Чеботина Василий Иванов © ИА REGNUM

Номинация «Коллаборация года»

Loc-Dog & Лев Лещенко – «Мы будем жить»

Джарахов & Стас Костюшкин – «Просто друг»

Григорий Лепс & ЮрКисс & ВладиМир – «Как огонь и вода»

Filatov & Karas vs Мумий Тролль – «Amore Море, Goodbye»

Дима Билан & Zivert – «Это была любовь»

Номинация «Звёзды танцпола»

NYUSHA

Niletto

Zivert

Артур Пирожков

Мари Краймбрери

Номинация «Лучший диджей»

DJ GROOVE

RUDENKO

DJ Katya Guseva

Filatov & Karas

DJ TWINS PROJECT

Номинация ФАН или ПРОФАН

Ирина Дубцова

Кирилл Туриченко

Zivert

Niletto

Клава Кока

SHAMAN

Анна Плетнёва («Винтаж»)

МакSим

Мари Краймбрери

TSOY

Премия РУ ТВ Василий Иванов © ИА REGNUM

Напомним, что 11-я Русская Музыкальная Премия телеканала RU. TV состоится 28 мая 2022 года. Проведение мероприятия будет организованно в московском Crocus City Hall.