Екатеринбург, , 15:53 — REGNUM Полемика с телеведущим Владимиром Соловьёвым из-за слов о Екатеринбурге продолжается. О своей позиции общественности заявили художественный руководитель свердловского Театра эстрады, который в своё время несколько лет провёл в местах лишения свободы, и руководитель двух СМИ-иноагентов Дмитрий Колезев, который в марте сбежал из России.

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В своём видеообращении Новиков предположил, что Соловьёв якобы обидел всю Свердловскую область, а не только «мерзотную либероту», центром которой телеведущий на самом деле назвал Екатеринбург. Также шансонье сделал реверанс в сторону свердловского губернатора Евгения Куйвашева, который-де корректно ответил Соловьёву на произнесённые им эпитеты.

Также Новиков обиделся на то, что Соловьёв назвал Куйвашева «губернатором в законе» и «приблатнённым во власти», и ответил ему на языке организованного преступного сообщества «Уралмаш», активно действовавшего на Урале в 1990-х — начале нулевых годов. По его словам, если бы Куйвашев действительно был таким, то его ответ мог бьы звучать в стиле сообщества «Уралмаш»: «Слышь, ты, штрибан. Ты фильтруй хрюканину насчёт нашего города. А лучше закуси своё поганое жало».

Колезев, который покинул Россию после начала специальной военной операции России по защите Донбасса, а также демилитаризации и денацификации Украины, тоже подал голос, правда, из-за рубежа. Он написал в своём телеграм-канале, что решил подать в полицию заявление о проверке слов Соловьёва на предмет «клеветы», «оскорблений» и «разжигания ненависти и вражды». Колезеву показалось, что Соловьев стремился унизить лично его, так и социальную группу людей либеральных взглядов.

Если с Соловьёва удастся взыскать «компенсацию морального вреда», то Колезев намерен отдать деньги в «Фонд Ройзмана». Кстати, бывший глава Екатеринбурга и экс-«сиделец» Евгений Ройзман ранее тоже негативно отреагировал на заявления Соловьёва.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля Соловьёв назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в ответ посоветовал ему следить за языком и получил ответную реакцию.

«Это что сейчас было – следить за языком? Ты стрелку что ли забиваешь, губернатор?.. Отличная манера общения государственного чиновника высокого уровня с журналистом», — возмущённо сказал телеведущий. И в условиях проведения спеоцперации на Украине посоветовал Куйвашеву определиться, с кем он: «с героями Екатеринбурга или с предателями, с бесами».

Отметим, что часть жителей Екатеринбурга, будучи патриотами своего города, согласны с Соловьёвым. Свою позицию высказал ранее и уральский блогер-патриот Сергей Колясников. Он написал в своём телеграм-канале, что его часто просят прокомментировать якобы конфликт между Соловьёвым и Куйвашевым.

«А что тут комментировать? Нет никакого конфликта, есть истеричная попытка властей города и области перебить информационно массовое выступление студентов против операции ВС РФ на Украине. Екатеринбург — это «город белой ленты», как я его зову много лет. Это не значит, что тут все оппозиционеры, боже упаси. Урал — это край работящих и патриотичных людей. Речь о том, что антироссийская оппозиция здесь получает максимальную поддержку властей и иностранных консульств, поддержку финансовую и организационную», — подчеркнул Колясников.

Он также напомнил, что именно из Екатеринбурга вышли ключевые деятели, связанные с блогером Алексеем Навальным. А ещё здесь ночью трусливо снесли Краснознамённую группу — символ трудовой доблести Свердловска — и уже десятый год не могут вернуть на прежнее место. Ещё здесь есть известный на весь мир «Ельцин-центр». с которым тоже связан ряд скандалов. Напомнил Колясников и о том, что когда в Екатеринбург прибыли почти 40 людей с Донбасса, то местные власти отказались предоставить им питание и жильё. Этим всем занимаются предприниматели, в то время как иные регионы принимают у себя сотни тысяч беженцев, сказал блогер-патриот. Список, по его словам, можно бесконечно продолжать.

«Екатеринбург — это миниатюра Киева образца 2013 года. Невнятные власти, огромное влияние США и Европы, настроенное на протест студенчество. Да, на протест заточен мизерный процент населения, но и майдан начался с нескольких десятков человек», — резюмировал блогер-патриот Сергей Колясников.

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