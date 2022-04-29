Кишинёв, 29 апреля, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Цена на газ, поставляемый в Молдавию Газпромом, в мае снизится с $1193 за тысячу кубометров до $910. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба компании «Молдовагаз».

Gazprom.ru Экспорт газа

До сегодняшнего дня стоял вопрос, не разорвет ли Газпром 1 мая договор с «Молдовагаз» из-за невыполнения всех условий контракта. Теперь есть официальное подтверждение, что поставки продолжатся.

««Газпром» официально подтвердил законтрактованные объёмы природного газа для поставки в Молдавию в мае 2022 года. Это 32 млн кубометров для правого берега и 131 млн кубометров для левого берега Днестра», — говорится в сообщении.

Напомним, руководство «Молдовагаз», заключая в октябре 2021 года контракт на поставку голубого топлива, обязалось провести аудит задолженности перед Газпромом, накопившейся за много лет. Обязательство не было выполнено, так как аудиторы отказывались работать из-за антироссийских санкций.