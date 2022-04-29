Мадрид, 29 апреля, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над представительницей Венгрии Анной Бондарь в первом круге турнира в Мадриде (Испания). Встреча продолжалась 2 часа 17 минут и завершилась со счётом 4:6, 6:4, 6:3.

(сс) Peter Menzel Дарья Касаткина

Касаткина три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 из 16 брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса, одна ошибка на подаче и 4 из 14 брейков.

Во втором турнира Касаткина сыграет с победительницей матча Мария Саккари (Греция) – Мэдисон Кис (США).