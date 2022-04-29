Москва, 29 апреля, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Снижение ВВП США вообще явление редкое, с учетом того, как старательно там подтасовывают статистику в последние 30 лет, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Некоторые эксперты склонны объяснять такие результаты последствиями начала Россией специальной военной операции на Украине, но такая концепция, образно говоря, запрягает телегу впереди лошади.

Как раз последствия военных действий на Украине и введенных после их начала санкций в первом квартале на американской экономике сказаться ещё не успели.

А вот то, что ещё с прошлого лета ФРС США сворачивала программу выкупа облигаций и постоянно держала рынок в напряжении обсуждением планов повышения учетной ставки, несомненно, влияло на инвестиционные стратегии.

На фоне таких перспектив бизнес предпочитал избегать вложений в рисковые активы, сокращать кредитную нагрузку, перекладываться в безрисковые инструменты.

В частности это заметно даже по американским нефтяникам, которые на фоне рекордных цен на нефть не спешат вкладываться в увеличение добычи.

При этом на фоне растущей инфляции потребительский спрос удовлетворялся преимущественно за счет импорта, а производители предпочитали наращивать запасы, а не выбрасывать продукцию на рынок, поскольку к моменту реализации инфляция грозила съесть прибыль.

А ведь ФРС США еще только собирается повысить ключевую ставку для борьбы с инфляцией. В дальнейшем охлаждение экономики может ускориться, и мы увидим одновременно и сокращение производства и рост цен, то есть стагфляцию», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в I квартале 2022 года экономика США неожиданно сократилась на 1,4% в годовом измерении, показали предварительные данные министерства торговли США.

Читайте также: ВВП США с января по март сократился на 1,4%