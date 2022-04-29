Мурманск, 29 апреля, 2022, 15:47 — ИА Регнум. В Мурманской области летом 2022 года трудоустроят пять тысяч подростков, сообщает региональное правительство.

Yarmp.ru Трудоустройство подростков

«У ребят с 14 до 17 лет летом будет возможность получить трудовой опыт и заработать собственные деньги. Очевидно, что этот вид активности востребован, и в этом году мы увеличиваем количество рабочих мест и величину оплаты труда. Минимум 5 тысяч подростков должны получить работу. При этом, если спрос будет повышен – количество мест должно быть увеличено», — заявил глава региона Андрей Чибис.

Как сообщало ИА REGNUM, 15% российских родителей планируют летом устроить детей на подработку.