Сочи, Краснодарский край, , 15:45 — REGNUM Ежегодный международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» в 2022 году проводиться не будет. Об этом 29 апреля пишет Super. ru.

Крымская волна Марина Каширская © ИА REGNUM

По данным СМИ, организаторы фестиваля приняли решение отменить мероприятие из-за событий на Украине. Однако это касается лишь конкурса для взрослых исполнителей, который проводится в Сочи. «Детскую Новую волну» перенесли с мая на осень — фестиваль состоится в Крыму.

ИА REGNUM напоминает, что «Новая волна» проводится с 2001 года. В 2020 году конкурс был отменён в связи с пандемией COVID-19, однако на следующий год его возобновили.