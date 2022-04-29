Донецк, 29 апреля 2022, 15:45 — REGNUM Заявление киевского режима о деблокировании «Азовстали» в Мариуполе делается им «для картинки», официально с просьбой об этом к властям Донецкой Народной Республики никто не обращался. Об этом заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Басурин заявил, что завод «Азовсталь» в Мариуполе нет смысла восстанавливать, на его месте может появиться парк в память о погибших.
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