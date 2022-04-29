Донецк, , 15:45 — REGNUM В Донецке сотрудники МЧС потушили пожар на нефтебазе в Кировском районе города. Огонь вспыхнул после обстрела предприятия украинскими военными. Об этом 29 апреля сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства Донецкой Народной Республики.

Огонь Erdenebayar

В результате попадания снаряда на территорию нефтебазы произошла разгерметизация двух емкостей с гексаном объемом 75 кубометров с последующим горением на площади 100 м2. Также прибывшие на место пожарные установили горение кровли одноэтажного здания.

«Пожар был ликвидирован. По оперативной информации, погибших и пострадавших нет», — уточнили в МЧС.

Всего на тушение возгорания было привлечено 18 единиц техники, 75 человек личного состава.

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Как сообщало ИА REGNUM, киевские боевики обстреляли Донецк в ночь на 29 апреля. В результате в Кировском районе города была повреждена ёмкость на нефтебазе по ул. Нефтяная, 9. Кроме того, в городе также были обесточены четыре трансформаторные подстанции, без электроэнергии остались 50 абонентов.