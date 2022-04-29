Москва, , 15:45 — REGNUM Деиндустриализация американской экономики способствовала снижению издержек мирового производства, а новая индустриализация обернется их ростом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 апреля заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Деиндустриализация США способствовала построению глобальных цепочек поставок и переходу к глобально связанной мировой экономике, а также снижению в целом издержек мирового производства. Растущие геополитические напряжения Восток-Запад и сознательное разрушение глобальных цепочек поставок вызвали политику решоринга – возвращения производства из стран третьего мира. Новая индустриализация экономики США приводит к деградации глобальной экономики, к разрушению и полной перестройке цепочек поставок и тем самым к росту издержек производства», – сказал Ильинский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ильинский рассказал, какие факторы вытолкнули экономику США в состояние стагфляционного шторма.

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