Москва, 29 апреля, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Деиндустриализация американской экономики способствовала снижению издержек мирового производства, а новая индустриализация обернется их ростом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 апреля заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Деиндустриализация США способствовала построению глобальных цепочек поставок и переходу к глобально связанной мировой экономике, а также снижению в целом издержек мирового производства. Растущие геополитические напряжения Восток-Запад и сознательное разрушение глобальных цепочек поставок вызвали политику решоринга – возвращения производства из стран третьего мира. Новая индустриализация экономики США приводит к деградации глобальной экономики, к разрушению и полной перестройке цепочек поставок и тем самым к росту издержек производства», – сказал Ильинский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ильинский рассказал, какие факторы вытолкнули экономику США в состояние стагфляционного шторма.