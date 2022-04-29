Москва, , 15:48 — REGNUM Инфляционное давление стабилизировалось в России в последние две недели. Об этом председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила 29 апреля на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

Эльвира Набиуллина Cbr.ru

Она отметила, что в стране снижаются инфляционное давление и инфляционные ожидания. Наблюдается уменьшение рисков раскручивания инфляционной спирали.

«В последние две недели текущее инфляционное давление стабилизировалось после резкого роста в начале марта», — сказала Набиуллина.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ЦБ отметила, что в настоящее время предложение в России сжимается сильнее спроса, именно это создаёт инфляционное давление.

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