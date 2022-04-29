Санкт-Петербург, 29 апреля, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Посещение музейной экспозиции в Памятном зале Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы в Санкт-Петербурге для всех категорий посетителей с 1 мая 2022 года станет бесплатным, сообщили 29 апреля в пресс-службе Государственного музея истории Санкт-Петербурга (ГМИ СПб).

Пресс-служба ГМИ СПб Монумент героическим защитникам Ленинграда на площади Победы

Напомним, Монумент героическим защитникам Ленинграда — музейно-мемориальный комплекс, посвященный героической и трагической истории города в годы Великой Отечественной войны. Это воплощенная в граните и бронзе летопись 872 дней блокады Ленинграда.

Наземная часть комплекса включает «Площадь Победителей» с 48-метровым гранитным обелиском и открытый памятный зал «Блокада». В подземном «Памятном зале», принявшем первых посетителей 23 февраля 1978 года, располагается музейная экспозиция. Архивные документы, оружие и личные вещи защитников и жителей Ленинграда, 125-грамовый кусочек блокадного хлеба, фотографии и кадры кинохроники рассказывают о блокаде и обороне города, о ходе битвы за Ленинград в 1941–1944 годах.

«С 1 мая 2022 года Государственный музей истории Санкт-Петербурга по поручению губернатора Санкт-Петербурга А. Д. Беглова вводит бесплатное посещение музейной экспозиции», — уточнили в ГМИ СПб.