Москва, 29 апреля, 2022, 15:43 — ИА Регнум. В условиях адаптации экономики к новым условиям необходима умеренная инфляция. Об этом 29 апреля заявила председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«Денежно-кредитная политика должна в этот период учитывать процессы адаптации и структурной перестройки экономики. Они неизбежно сопровождаются временным более высоким уровнем инфляции. Именно поэтому мы не стремимся во что бы то ни стало быстро вернуть инфляцию к цели. Пережатый спрос затормозил бы структурную трансформацию», — заявила Набиуллина.

«Тогда мы оказались бы в экономике, где цены растут низкими темпами, но при этом ассортимент товаров и услуг всё более ограничен и некоторые нужные товары просто недоступны», — указала она.

29 апреля Банк России снизил ключевую ставку на три процентных пункта до 14% годовых.